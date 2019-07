Ah, l'été ! Une période qui n'allie plus seulement que le beau temps et les nouvelles amourettes, il s'agit maintenant surtout de la saison des festivals. Maintenant que l'on travaille généralement sur toute l’année, les occasions de faire la fête le ventre à l’air se font de plus en plus rare. Et peut-être que ça vaut mieux. Parce qu’on est sympas et qu’on en pense à vous (toujours), on s’est dit que ce serait quand même pas mal de vous préparer un lookbook spécial festival pour que vous puissiez trouver de l'inspiration de maquillage de festival avec des paillettes pour fignoler vos tenues, coiffures , et donc d'avoir un pur look festival. Histoire que toutes celles et ceux qui s’apprêtent à démarrer leur marathon des festivals soient assuré.es d’avoir les plus belles lèvres à paillettes ou le plus beau dégradé de fard à paupières. Allez, c’est party.