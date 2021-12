Doigts pâles & engourdis ? Et si c’était la maladie de Raynaud

De la même manière que les seins de Karen dans Lolita malgré moi savent apparemment quand il va pleuvoir, je sais quand une vague de froid est sur le point de frapper (ou si le chauffage fait des siennes, ou si je suis particulièrement stressée). Mes orteils et la plante de mes pieds deviennent engourdis, d'un blanc jaunâtre. Et mes doigts en font autant. Ce phénomène va de l'extrémité de mes doigts et de mes orteils parsemée de points blancs tandis que le reste de mes doigts s'enflamme de rouge à, et, si c'est vraiment intense, cela peut couvrir l'ensemble de mes extrémités. J'y perds toute sensation jusqu'à ce que je commence à me réchauffer et que l'engourdissement disparaisse lentement sous forme de picotements et de rougeurs. Il se peut que je n'aie pas froid ailleurs dans mon corps, mais mon (manque de) flux sanguin est un avertissement fiable de l'arrivée de ce dernier.