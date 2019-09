Et pour cause, en plus de ses talents de musicienne, Missy a toujours mis un point d'honneur à créer des clips qui lui ressemblent, avec des looks tous plus extravagants et/ou street que les autres. On se souvient entre autre de son ensemble gonflable façon sac poubelle dans The Rain (Supa Dupa Fly) , ou de ses accessoires en or qui restent gravés dans nos mémoires comme la définition du bling bling même.