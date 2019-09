Ces nouvelles plateformes permettent de démocratiser la mode et la rendre accessible au grand public. Et ce n’est pas réservé aux influenceurs. Eshita Kabra, fondatrice de By Rotation, est intransigeante sur ce point et elle a fait de l'authenticité et de l’accessibilité un aspect central de sa stratégie. « Notre but est de développer une communauté de personnes la plus diverse possible. Je n’ai quasiment aucun lien avec des influenceurs et la majorité de nos utilisateurs sont donc des femmes comme vous et moi. Nous ne diffusons pas de photos d’influenceurs à moins qu’ils soient utilisateurs de By Rotation. » Et cela semble fonctionner plutôt bien. Une utilisatrice du site, Freja Budd explique qu’elle trouve la plateforme plus inclusive, car ils font appel à des personnes « normales » — qui ont des tailles et des morphologies différentes — pour présenter les vêtements.