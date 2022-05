Ces dernières années, l’industrie cosmétique a connu un vrai tourant, avec une approche qui s’oriente de plus en plus vers des produits « clean » et écoresponsables. Plus que jamais, nous sommes conscients de l'impact de nos habitudes sur l'environnement mais aussi sur notre corps. De nombreuses marques s'efforcent de répondre à la demande de produits plus Clean et de meilleure qualité, efficaces et agréables à utiliser, et qui ont un impact positif sur nous et sur la planète. BC Bonacure Clean Performance de Schwarzkopf Professional est l’une de ces marques, qui propose désormais des produits aux formules sans superflu, tout en conservant efficacité et performance. Si vous avez déjà eu l'impression de devoir choisir entre l’écoresponsabilité et des soins cheveux de qualité professionnelle, voici tout ce que vous devez savoir.