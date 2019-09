Journaliste, créa et mannequin pour l'agence londonienne Storm, elle alimente son compte Instagram en mêlant habilement mode, politique et gastronomie. Dans son passé, elle a revendiqué ses origines indo-malaises en promouvant le hashtag #decoloniseyourwardrobe (#décolonisetagarderobe) ; son second profil Instagram est, par ailleurs, réservé à ses plats favoris. C’est dans un bomber qu’elle se sent le plus à l’aise nous a-t-elle confié. « À cent pour cent », poursuit-elle, énumérant les pièces qui définissent son look en 2019. « Et une bonne paire de baskets. Et peut-être un bob. »