« Nous voulions honorer la façon dont j’ai rencontré ces femmes avec une belle expérience cinématique. Nous avons trouvé une maison typique près de la mer — où une personne originaire l’île habiterait. Plutôt que d’aller dans un club pour les rencontrer et les entendre jouer, pour ensuite être invités dans leur cercle, nous avons choisi de nous rencontrer dans un environnement plus naturel et d’une grande beauté, et nous avons clos par un enregistrement en studio. Reproduire l’impact de notre première rencontre et la façon dont tout s’est déroulé n’a pas été chose simple. La façon dont elles m’ont invitée à me joindre à elles et m’ont offert un tambour en cuir, elles m’ont invitée à m’asseoir et à les rejoindre. Elles m’ont prise dans leurs bras et ont dansé avec moi à tour de rôle. Elles m’ont invitée dans leur univers et je me suis senti la bienvenue. Lorsque je leur ai demandé d’enregistrer avec moi, l’expérience s’est répétée. Elles étaient tout aussi joyeuses, tout aussi terre-à-terre, tout aussi ouvertes, tout aussi affectueuses. J'ai essayé de saisir la simplicité de cet échange. J'espère que cela capte l'éventail d’émotions qui émane d'elles et de leur musique. Je voulais montrer leur force et leur histoire, et j’avais vraiment l’impression que leurs visages étaient très expressifs. Je voulais capturer cela grâce à des plans rapprochés. »