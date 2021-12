Quand le diabète affecte aussi la vie sexuelle

"Il est très facile de faire une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) pendant ou après un rapport sexuel, comme c'est de l'exercice physique", explique-t-elle à R29. "Cela signifie que je dois m'arrêter et traiter l'hypoglycémie avant de pouvoir continuer. À certains moments, pendant et après les rapports sexuels, je suis extrêmement faible, je tremble et je suis à deux doigts de m'évanouir. Et parfois, je n'ai même pas la force de percer une brique de jus de fruit avec une paille et j'ai besoin qu'on m'aide". Elle ajoute que cela ne s'est pas toujours bien passé. "Une fois, un partenaire ne m'a pas aidée et était agacé parce que nous devions arrêter notre rapport sexuel (mais pourquoi voudrais-tu continuer alors que je pourrais éventuellement m'évanouir ?)".