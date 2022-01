20 tenues pour attaquer votre année 2022 avec style

Janvier est parfois un mois décourageant, et avec la pandémie qui nous frappe avec un air de déjà vu, il peut être difficile de ressentir un sentiment de renouveau - surtout quand il s'agit de s'habiller. Mais vous avez survécu. Vous êtes là. Et ça, ça vaut bien la peine de le célébrer.

La nouvelle année est l'occasion parfaite pour faire le point sur votre garde-robe et voir ce qui vaut la peine d'être gardé, donné ou même recyclé. Vous avez peut-être acheté quelques pièces pendant les soldes d'après-fêtes et vous avez besoin de savoir comment les styliser, ou vous cherchez peut-être à réduire votre collection. Quoi qu'il en soit, permettez-nous de vous fournir toute l'information dont vous avez besoin pour bien commencer l'année.