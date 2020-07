Déco : 4 façons d’exploiter au mieux votre petit jardin

Si vous avez un espace extérieur , aussi petit soit-il, vous vous en sortez beaucoup mieux que la plupart d'entre nous. Depuis la pandémie, on sait ô combien cet espace est devenu important. Pour vivre en ville ou acheter sa première maison, il faut souvent faire des compromis sur l'espace extérieur, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un jardin qui semble plus grand (et beaucoup plus beau) qu'il ne l'est en réalité.