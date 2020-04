Ces plantes purificatrices d’air sont exactement ce dont vous avez besoin

"Les plantes améliorent la qualité de l'air dans un petit espace", affirme Joyce Mast , la mère des plantes de Bloomscape, à Refinery29. Non seulement les plantes d'intérieur augmentent l'oxygène, mais elles sont aussi des purificateurs d'air naturels et peuvent éliminer les toxines (y compris les composés organiques volatils tels que le formaldéhyde, que l'on trouve dans les matériaux de tous les jours comme la peinture et le plastique). Bien que l'air frais soit agréable et qu'être entouré·e de plantes rende beaucoup d'entre nous heureu·ses·x, leurs capacités de purification de l'air peuvent aussi nous faire sentir mieux physiquement. "L'élimination de ces toxines peut réduire les symptômes causés par les polluants comme les allergies, les maux de tête, la fatigue, etc", explique l'experte. "Les plantes absorbent les gaz par les spores de leurs feuilles, ce qui réduit la moisissure atmosphérique et nous laisse de l'oxygène frais !"