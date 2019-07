Les femmes matures ou simplement plus âgées que leur partenaire n'ont pas vraiment la côte dans le monde du cinéma. C'est en partie ce qu'on constate grâce au sketch d’Amy Schumer Last Fuckable Day , où Sally Field est le parfait exemple de la façon dont Hollywood marginalise les femmes d’un certain âge. Alors que les acteurs sont souvent couplés à des partenaires de 10 à 20 ans leur cadets, Field a dû jouer la mère de Gump à l’âge de 47 ans (Tom Hanks est à peine 10 ans plus jeune qu’elle), alors qu’elle était son intrigue amoureuse dans Punchline, quelques années auparavant. Les hommes ont des partenaires romantiques de plus en plus jeunes ; les femmes n'ayant parfois même pas atteint l'âge mûr doivent quant à elles se cantonner à jouer des rôles de mères (voire de grand-mères). Mais Field prend sa revanche dans Hello, My Name Is Doris , film dans lequel elle entreprend une relation avec un homme de 30 ans son cadet. Field joue le rôle de Doris, qui s’éprend de John Fremont (Max Greenfield), le petit nouveau à son bureau. Déchirée par la récente perte de sa mère dont elle a pris soin toute sa vie, Doris tente avec zèle de découvrir comment elle pourrait gagner les attentions de John. Sa garde-robe loufoque va rencontrer un franc succès auprès des hipsters de Williamsburg et les deux vont devenir amis.