Pilates : 7 exercices pour booster l’énergie & réduire le stress

"Les séances d'entraînement de Pilates sur tapis favorisent la circulation et l'étirement des muscles tout en renforçant le corps", explique Andrea Speir, fondatrice de Speir Pilates . Elle déclare que c'est vraiment l'antidote parfait aux maux physiques (mais aussi psychiques) du télétravail. "Les éléments de circulation et d'étirement revitalisent le corps, améliorent les muscles posturaux afin de réduire les tensions et procurent une sensation de bien-être et d'éveil au lieu de la fatigue", explique-t-elle. "Lorsque nous devons faire face à de nouveaux types de stress, une séance d'entraînement moins impactante comme le Pilates peut être plus productive pour la santé du corps certains jours qu'une séance de musculation intense".