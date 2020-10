Oui, je suis une femme & je m’épile le visage. Quel est le problème ?

Mes petits copains et mes ami·es proches ont tou·s·tes été dégoûté·es par ma routine quotidienne d'épilation, et un rapide passage sur Reddit révèle des histoires tout aussi gênantes. "Pendant des vacances entre filles, mon amie m'a surprise en train de m'épiler le menton dans la salle de bain", m'a raconté Abbie*. "Il s'en est suivi un long fou rire à propos de ma pilosité faciale et de la façon dont c'était 'bizarre' et 'dégoûtant' que j'aie des poils au visage, et encore plus que je me les épile". Abbie poursuit : "Je suis assez âgée maintenant pour ne pas me soucier beaucoup des commentaires acerbes, mais ne pas m'épiler le visage affecte vraiment mon estime de soi. Je ne dis pas que je ne quitterai pas la maison sans m'être épilée ou rasée ce jour-là, mais cela me fait vraiment sentir mieux. Je pense que c'est normal, pour être honnête".