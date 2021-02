Endométriose : pourquoi la douleur des malades n’est pas prise au sérieux

L'endométriose est une maladie dans laquelle des cellules de la paroi de l'utérus (l' endomètre ) migrent ailleurs dans le corps, généralement autour d'autres organes pelviens comme les ovaires, les trompes de Fallope, la vessie et l'intestin. Il s'agit d'une maladie chronique et débilitante qui provoque des règles douloureuses ou abondantes et peut également entraîner la stérilité, la fatigue et des problèmes intestinaux et vésicaux.