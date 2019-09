Fumer est beaucoup plus toxique que vapoter, explique le Dr Neptune. « Fumer génère des milliers de substances chimiques pouvant avoir des effets néfastes sur les poumons et le corps, » explique-t-elle. Mais la réponse à cette question est beaucoup plus nuancée que cela, car nous en savons bien plus sur la cigarette conventionnelle, explique le Dr Neptune. « Nous savons que c'est plus toxique, mais là n'est pas vraiment le problème, » dit-elle. Quel est un problème alors ? « Le vapotage développe une habitude et rend la pratique beaucoup plus attrayantes chez les enfants et les jeunes adultes, ce qui en fait une menace pour la santé publique, » conclut-elle.