La deuxième fois, ma démarche a été totalement différente. Je n'ai pas pris de mesures immédiates qui m'aideraient à éviter mes sentiments de rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur et l'insécurité financière. Au contraire, je me suis autorisé à rester dans un état de tension, et j'ai laissé cette crise existentielle me révéler ce qui devait être révélé. Je l'ai laissée devenir une occasion de rêver, de repenser mes priorités et de découvrir quels étaient exactement les points sur lesquels mes valeurs et mes actions divergeaient. Grâce à ce processus, mon sentiment d'insécurité m'a aidé à réaliser que je ne voulais pas me retrouver dans une situation où mes revenus dépendaient d'une seule personne. Les risques de travailler à mon compte me paraissaient bien moins importants que le risque d'être licencié d'un autre job pas si bien payé. Le sentiment de ne pas être assez bon m'a aidé à réaliser que j'étais constamment sous-payé, et le moyen le plus rapide de franchir cette barrière serait de fixer mes propres tarifs. Rétrospectivement, perdre mon emploi a été l'une des meilleures chances qu'il m'ait été donné d'avoir. Cela m'a montré ce que je voulais changer dans ma vie - et quelles étaient mes options pour y parvenir. Cela m'a donné la possibilité de travailler à devenir plus résilient afin d'être mieux préparé, tant financièrement qu'émotionnellement, à la prochaine crise à laquelle je serais confronté.