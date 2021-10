Cheveux afro : 4 maladies courantes du cuir chevelu et comment les traiter

La première étape pour traiter l'alopécie de traction est assez simple, poursuit Enitan. "Arrêtez de faire ce qui l'a provoqué (comme porter une coiffure trop serrée) et vos cheveux devraient commencer à repousser en huit semaines environ. Si vous ne le faites pas, l'alopécie de traction peut devenir permanente." Pour stimuler la croissance des cheveux, il existe de nombreux produits topiques holistiques et non holistiques parmi lesquels choisir. "L'approche holistique pourrait être plus lente que l'approche non holistique, explique Enitan, mais la pratique des deux pourrait élargir les follicules pileux pour générer plus de cheveux."