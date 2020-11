Pour beaucoup, le networking est l'une de ces choses qu'on peut décider de faire ou ne pas faire. Nouer et établir des relations professionnelles, aller à la rencontre de personnes qui vous inspirent dans les secteurs où vous voulez travailler, faire le premier pas... Tout ça est très intimidant ! Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans un monde où le travail doit "désormais s'effectuer systématiquement à distance dès que possible" et où toutes les possibilités de réseautage habituelles nous ont été arrachées, on peut avoir l'impression que commencer ou faire progresser sa carrière est non seulement difficile, mais tout simplement impossible. Mais rassurez-vous ! Bien que le monde dans lequel nous vivons actuellement soit terriblement différent, ça ne veut pas dire que créer ou développer un réseau pour faire progresser votre carrière est mission impossible. Nous nous sommes entretenus avec deux des plus brillantes réseauteuses du Royaume-Uni sur le pourquoi et le comment du networking dans un monde confiné : Mariam Jimoh , fondatrice et directrice générale de WCAN , un réseau consacré au développement professionnel des femmes noires, et Sedge Beswick , fondatrice et directrice générale de l'agence de marketing mondial Seen Connects