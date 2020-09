Comment décorer votre intérieur sans contrarier votre proprio

"J'avais l'habitude de me montrer très prudente lorsque je parlais de décoration en visitant des logements en location, car je pensais que les propriétaires me trouveraient difficile. Au fil des ans, j'ai réalisé que c'était en fait une force, alors je me suis présentée comme quelqu'un qui pouvait leur être utile. J'ai contourné les agents immobiliers traditionnels et j'ai cherché sur des groupes communautaires Facebook quelqu'un qui souhaitait que son bien soit décoré. Si ce n'est pas possible, je chercherais un endroit avec des murs blancs et un beau sol comme bonne base pour ajouter de la personnalité via le mobilier et la décoration".