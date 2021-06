De nombreuse·x spécialistes de la spiritualité vous diront que la purification est une partie importante de l'entretien de la maison, fantôme ou pas. C'est un moyen simple de maintenir l'équilibre énergétique de votre maison et, puisque cela peut impliquer un véritable nettoyage, cela permet de garder votre espace libre de tout désordre, ce qui est toujours un plus. Brûler de la sauge est une excellente première étape. Il s'agit essentiellement d'un purifiant spirituel universel qui enverra un message à votre fantôme sans l'offenser. Veillez à purifier toutes les pièces de la maison, en accordant une attention particulière aux coins orientés vers l'extérieur, car on dit que ces coins servent de frontière entre votre maison et l'énergie négative qui l'envahit. Vous pouvez également essayer de saler les entrées et les coins de votre maison. (Cette méthode est un peu plus agressive et fonctionnera si votre esprit résiste au smudging). Certains cristaux, talismans religieux et l'eau bénite sont également des outils de purification utiles à avoir sous la main. Leur seule présence devrait envoyer un message.