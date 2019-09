Céline Dion a fait une apparition très remarquée le 3 juillet en quittant son hôtel à Paris arborant l’ultra tendance blunt bob . C’est un changement majeur pour la chanteuse qu’on connaît bien pour ses longueurs. On ne dit en aucun cas que Céline a peur de prendre des risques, car son évolution beauté nous prouve tout le contraire. En 2000, elle a adopté une coupe pixie et des pointes décolorées. Trois ans plus tard, elle a de nouveau craqué pour cette coupe. Et elle s’essaye désormais au très tendance blunt bob