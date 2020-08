BBQ d’intérieur : 5 recettes pour prolonger l’été dans votre cuisine

Le barbecue, c'est un peu la quintessence des petits plaisirs de l'été. Grillades, merguez, mais aussi steaks de légumes, jackfruit, salades... tout le monde y trouve son compte. Oui, mais voilà : comment faire si l'on n'a pas la chance de disposer d'une terrasse ou d'un jardin ? Ou si l'on a simplement envie de profiter de ce délice estival 365 jours par an ? Heureusement, il existe des moyens très simples de recréer cette tradition estivale dans votre cuisine. De la bonne vieille et inusable poêle ou planche à griller en fonte, dont les rainures reproduisent le marquage caractéristique du barbecue, au plus technique BBQ d'intérieur "sans fumée", les options ne manquent pas. Il suffit d'ouvrir les fenêtres et de laisser venir les saveurs !