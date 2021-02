"Les chefs et les professionnels de la cuisine ont toujours utilisé des raccourcis pour créer de bons plats", écrit Rosie dans son introduction à The Shortcut Cook. "Les cuisiniers à domicile n'ont pas toujours eu le même privilège et se sentent souvent coupables d'utiliser certaines astuces et certains ingrédients". Adoptez donc ces petits trucs et astuces secrets pour rendre la cuisine plus rapide et plus savoureuse. L'avantage de la distanciation sociale, c'est qu'il n'y a personne dans un rayon de deux mètres pour vous juger.