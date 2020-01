Alors que manger après le sport ?

Ce que vous ingérez après une séance d'entraînement est tout aussi crucial que la séance elle-même, voire plus important encore. "Pendant un entraînement, vos muscles utilisent du glycogène, autrement dit vos réserves d'énergie, pour alimenter votre activité", explique Mascha Davis, RDN, fondatrice de Nomadista Nutrition et auteure de Eat Your Vitamins. "L'exercice peut également décomposer certaines protéines musculaires", rajoute-t'-elle.C'est tout à fait normal.Pour remplacer le glycogène épuisé et commencer le processus de reconstruction des muscles, vous devez d'abord manger des aliments riches en nutriments. Le bon combo ? Un mélange équilibré de glucides (pour reconstituer le glycogène) et de protéines (pour aider à la réparation des muscles).Passez en revue notre diao pour trouver la collation qui vous fera le plus envie, approuvée par nos nutritionnistes.