Votre horoscope du mois de janvier 2022 est là

Le 18 janvier, le Nœud Nord de la Destinée entre en Taureau, nous ramenant 18 ans en arrière, la dernière fois que le Nœud Nord était en Taureau et le Nœud Sud en Scorpion. Cela sonne le coup d'envoi d'un voyage d'un an et demi qui nous aidera à trouver structure, confort et stabilité. Le jour suivant, le Soleil entre dans le Verseau, augmentant notre intérêt pour les causes humanitaires et nous donnant une chance de créer des liens avec des ami·es.