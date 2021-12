À vos armures : la dernière tendance mode nous vient de l’époque médiévale

Bien sûr, une armure de guerre - qui, selon le Metropolitan Museum of Art , pesait entre 20 et 26 kg - est plus lourde que la plupart des vêtements modernes, mais avez-vous vu les chaussures à plateforme de la mode récemment ? Et comme les designers s'éloignent des combinaisons métalliques de la tête aux pieds pour créer de nouveaux types de boucliers qui se situent à la frontière des bijoux et des vêtements, les armures d'aujourd'hui sont suffisamment polyvalentes pour être portées en ville. Le style est plus décontracté, avec des pièces en forme de cotte de mailles et des plaques de métal associées à des jupes maxis, des jeans et des trenchs simples qui ajoutent de l'intérêt à des looks autrement minimaux.