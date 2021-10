Sexe : être “bottom”, ça veut dire quoi au juste ?

Je me souviens d'un post sur Tumblr qui, comme beaucoup de posts Tumblr ont tendance à le faire quand on a 16 ans et qu'on utilise l'ordinateur familial tard le soir, a changé ma vision des vagins à tout jamais. L'utilisateur analysait la sémantique de la façon dont nous parlons de sexe. Pourquoi, voulait-il savoir, le sexe est-il toujours considéré comme la pénétration d'un pénis dans un vagin ? Pourquoi les pénis devraient-ils toujours être dominants et les vagins soumis ? Et si nous inversions le scénario ? Et si le vagin enveloppait ou circlusait le phallus ? Et si c'était le pénis qui était soumis dans ce duo ?