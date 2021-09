Sex Education : Aimee Lou Wood revient sur l’agression sexuelle de son personnage

La dernière saison, les téléspectat·eur·rice·s ont vu Aimee Gibbs (jouée par Aimee Lou Wood) monter dans un bus pour se rendre à l'école. Elle sourit à un homme derrière elle et il lui sourit en retour. Quelques instants plus tard, elle sent quelque chose sur sa jambe - l'homme s'était masturbé et avait éjaculé sur son jean.