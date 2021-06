En réalité, ces nouveaux venus permettent à la fois de tester et de faire ressortir certaines facettes du reste des personnages que nous ne connaissions pas encore. Rebeka (Claudia Salas), qui est toujours en colère et qui a le cœur brisé par Samuel (Itzan Escamilla), apprend à mieux se connaître en se rapprochant du plus jeune des trois enfants Blanco. Guzmán (Miguel Bernardeau), qui tente d'établir une relation à distance avec Nadia (Mina El Hammani), revient à ses vieilles habitudes de classe lorsque Samuel et lui se disputent l'attention d'Ari Blanco. La relation entre Ander (Arón Piper) et Omar (Omar Ayuso) est mise à l'épreuve lorsque le fils unique des Blanco s'immisce entre eux (littéralement). Et puis il y a Cayetana (Georgina Amorós), qui a renoncé à l'amour jusqu'à ce qu'elle se laisse entraîner dans une romance digne d'un conte de fées avec le prince.