Elite : la saison 4 promet encore plus de plans à trois, de trahisons & de gens sexy

Nous rencontrerons la famille Blanco, qui comprend le nouveau directeur de l'école, Benjamín (Diego Martín), et ses trois enfants Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos) et Mencía (Martina Cariddi). Et puis vient le prince franco-espagnol Phillippe von Triesenberg (Pol Granch). Le co-créateur d'Elite, Carlos Montero, a déclaré à EW que ces nouveaux arrivants sont "encore plus riches que nos riches", ce qui n'est pas peu dire. Cependant, Ander (Arón Piper) nous fait savoir que l'affrontement entre les nouveaux et les anciens étudiants sera féroce. "Ils ont tout empoisonné", dit-il dans la bande-annonce.