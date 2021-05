Contrairement à d'autres applications de rencontres, Raya est connue pour son processus de sélection intensif et ses utilisateur·ices trié·es sur le volet : seules les personnes recommandées par des membres existants peuvent demander à rejoindre Raya, et après avoir envoyé une demande, un comité vote pour décider si un·e utilisateur·ice potentiel·le doit être accepté·e. Selon Us Weekly , des stars comme John Mayer, Channing Tatum et Niall Horan ont été repérées sur l'application. Certaines célébrités sont sur d'autres applications - la star de This Is Us, Chrissy Metz, a indiqué avoir rencontré son petit ami sur Bumble en 2020 - mais leurs profils sont souvent signalés comme étant faux. Sharon Stone et Sam Smith ont tous deux déclaré avoir été bloqués de Bumble et Hinge, respectivement, après que leurs comptes a été signalés pour usurpation d'identité. Alors, bien sûr, Raya est très probablement le site où de nombreuses célébrités se sentent le plus en confiance (ou peut-être le plus à l'aise, entourées d'autres utilisateur·ices d'applications triés sur le volet).