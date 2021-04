The Circle Game : zoom sur les candidat·e·s (& leurs Insta)

Alors que la saison 1 de The Circle Game : États-Unis nous a offert une belle bromance avec Joey et Shooby - qui ont fini par arriver premier et deuxième - la saison 2 est beaucoup plus compétitive. La bande-annonce de la saison 2 promettait un jeu "plus stratégique que jamais", nous étions donc techniquement préparé·e·s. Mais si cet avantage compétitif peut donner lieu à de plus grands rebondissements, il est aussi un peu décevant. Nous savons que les candidat·e·s de télé-réalité disent toujours qu'elles·ils ne sont pas là pour se faire des ami·e·s… mais on espère quand même que ça arrive, surtout dans The Circle Game.