Netflix : 7 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Si vous n'êtes pas prêt·e pour le déjà-vu émotionnel de The Circle Game, il existe de nombreux autres nouveaux programmes destinés à figurer dans le Top 10 de Netflix. La première de Into the Beat aura lieu ce vendredi 16 avril. Il s'agit d'un descendant en langue allemande de Save the Last Dance. En début de semaine, Jamie Foxx, ex-star des sitcoms, est revenu à ses racines avec la comédie familiale Arrête, Papa, tu me fais honte !. Netflix a également présenté une anthologie touchante basée sur la romance, un documentaire choquant sur un véritable crime, Pourquoi tu m'as tuée ?, un film en langue étrangère aux allures de Killing Eve et de Thelma & Louise, et bien plus encore.