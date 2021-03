Avec celles & ceux qui ont tout plaqué en pleine crise sanitaire

Bien sûr, il n'y a pas que celles et ceux qui ont été mis en chômage partiel qui ont choisi de quitter leur emploi sans en avoir trouvé un autre au cours de l'année écoulée. Le monde a changé à cause de la pandémie, tout comme notre façon de travailler. Si certaines entreprises se sont adaptées pour offrir plus de flexibilité à leurs employés, d'autres ont profité de l'illusion de disponibilité constante que le télétravail a créée et ont essayé de maintenir la productivité et la rentabilité, même avec moins de ressources et des effectifs réduits. Dan a quitté son emploi d'analyste de crédit en août 2020, en partie parce que ce travail hautement bureaucratique lui semblait "inutile", mais aussi parce que la détérioration de l'environnement économique avait rendu son travail encore plus stressant. Dan était déjà en quête d'un changement de carrière et travaillait à l'obtention d'un autre diplôme afin de concrétiser ce changement, mais il avait initialement l'intention d'attendre de trouver un autre emploi dans son nouveau domaine pour démissionner. La pandémie a rendu son travail quotidien et ses conditions de travail intolérables. "Avec tout ce qui se passait, y compris de graves problèmes orthopédiques exacerbés par le confinement et l'attitude déraisonnable de ma direction, j'ai atteint mon point de rupture", partage-t-il. "Aussi, avec la crise sanitaire et lorsque nous avons commencé à parler des travailleur·euses essentiel·les, je me suis senti encore plus fondamentalement gêné de faire partie d'une organisation où environ 40 personnes recevaient un salaire à six chiffres pour réaliser des démarches bureaucratiques et écrire des mots creux dans un bureau hors de prix du centre-ville, alors que des personnes occupant des emplois réellement nécessaires ne parvenaient pas à payer leur loyer".