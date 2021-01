Découvrez l'expérience d'être femme en 2021, aux quatre coins du monde. Des récits personnels aux enquêtes à grande échelle, les documentaires sont une fenêtre sur les expériences des femmes de tous horizons. Avec une caméra et une vision, les cinéastes ont la possibilité de mettre en lumière des personnes et des problématiques que beaucoup d'entre nous connaissent trop peu - voire pas du tout. Cela inclut des sujets épineux comme la sexualisation des petites filles, le sexisme au travail, les violences faites aux femmes et le féminicide, le trafic sexuel et le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé.