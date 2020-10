Le guide pour avoir son compte certifié sur TikTok

En ce qui concerne les chansons virales , TikTok a une influence assez importante de nos jours. Des remixes d'Ella Fitzgerald aux vibrations nostalgiques de "Cannibal" de Kesha, ces chansons sont dansées dans de nombreuses chambres par de nombreu·ses·x adolescent·es·s. Prenez note des plus virales ainsi que des danses qui les accompagnent, et apprenez-les. Ou encore, vous pouvez vous lancer dans une tendance particulière (les scénarios "POV", par exemple) et la réinventer en y apportant une touche de nouveauté. La clé du succès sur TikTok est d'aller vite, car les tendances vont aussi vite qu'elles viennent. Et être bon à la synchronisation des lèvres.