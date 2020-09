Le film aborde l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, soulignant que les taux de suicide et d'automutilation chez les adolescentes ont augmenté pour les générations qui ont commencé à utiliser les réseaux sociaux au collège (à savoir la génération Z). Jonathan Haidt, docteur en psychologie sociale à la Stern School of Business de l'université de New York, estime que cette "génération toute entière" est plus anxieuse, plus fragile et plus déprimée, qu'elle est moins disposée à prendre des risques et encore moins susceptible d'obtenir un permis de conduire ou de faire des rencontres.