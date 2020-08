6 applications cryptées pour envoyer vos sextos en toute sécurité

Si vous commencez vos échanges dans votre messagerie habituelle et que vous rendez compte que votre conversation prend une tournure coquine, n'hésitez pas à demander à basculer vers une option plus sûre. Il suffit parfois de dire : "Ça devient chaud, si on passait sur une appli plus privée ?" et ensuite d'utiliser une plateforme cryptée et moins susceptible d'être piratée, explique Battle. Elle suggère également de prévenir votre personne à l'avance : "S'il te plaît, pas de capture d'écran et pas de partage de nos discussions ou des photos qu'on s'envoie. Ça vaut aussi pour moi. Si ça te va, alors allons-y !"