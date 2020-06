365 jours : à quoi s’attendre pour la suite du film Netflix

C'est d'ailleurs en partie pourquoi le film subit autant de critiques sur la toile. En plus d'un scénario "nul" et "odieux" , il est accusé de faire l'apologie du viol, des stéréotypes de genres, de soumissions féminine, de propos racistes et sexistes (et bien plus encore). Une pétition a même était lancée par le comité des Soeurcières demandant la suppression du film de la plateforme Netflix. "Ce film met en avant la culture du viol en présentant cela comme quelque chose de romantique ; il est irrespectueux vis-à-vis de toutes les victimes de violences sexuelles", écrivent-elles