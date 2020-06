Was erwartet uns im Sequel des Netflix-Erotikfilms 365 Days?

Da wir alle hier erwachsen sind, glaube ich, wir können ruhig ehrlich miteinander reden: Niemand von uns schaut Filme wie Fifty Shades of Grey für den Plot! In Erotik-Thrillern zählt doch vor allem, wie viel Sex in der Story verpackt werden kann, ohne daraus gleich einen Porno zu machen – und genau das macht sie so beliebt. Der nächste Hit in dieser Kategorie kommt – wie sollte es auch anders sein – von Netflix. 365 Days heißt das Original und glaub mir, wenn ich sage: In Sachen unglaubliche Handlung und heiße Szenen übertrifft dieser Film alles, was vor ihm kam (auch Fifty Shades)! Und wie es scheint, wird das Sequel den ersten Film sogar noch übertreffen.