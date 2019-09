Im Jahr 2018 ist diese Definition von Feminismus längst Common Sense – sollte man meinen. Und tatsächlich finden sich im Netz unter jedem Beitrag von Antifeminismus-Aktivistinnen Kommentare, die versuchen, aufzuklären: „Basically feminist wants equality for all people, so I don’t get your point.“, „You should take a women’s studies course to learn what feminism really is.“, „Where in the world did your idea of feminism come from?“. Auch die Kritik an den Stimmen aus Frankreich, die durch #metoo das Flirten als Ganzes bedroht sahen, war groß. Wieso also hält sich diese veraltete und inkorrekte Idee von Feminismus als männerhassende Bewegung, die alle Frauen zu haarigen Monstern machen, Romantik verbieten und Männer totalitär unterjochen will, so hartnäckig – ausgerechnet unter Frauen?