Licenciement : comment j’ai surmonté cette épreuve en pleine pandémie

En tant que personne souffrant d'anxiété, un mantra que j'ai moi-même trouvé utile est : "I will get through this, because I have to" (je vais m'en sortir, car il le faut). D'accord, ce n'est peut-être pas dans les citations les plus motivantes d'Instagram, mais c'est vrai - quelle autre option y a-t-il ?