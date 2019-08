J'ai été licenciée – et ça a changé ma vie (en mieux)

C'est vrai que je n'étais pas heureuse. Mais je voulais que ça marche. Je n'avais jamais pensé à démissionner. J'étais suffisamment naïve pour croire que j'avais le pouvoir de faire changer les choses. La moitié de l'équipe était localisée dans une autre ville et on avait énormément de problèmes de communication. Au bout d'un moment, je pense que j'ai dû perdre le respect et la confiance de cette équipe dont j'étais loin. Je me sentais perdue dans ma vie personnelle, ma santé mentale était au plus bas et je n'arrivais plus à gérer.