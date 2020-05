9 films à voir absolument sur Amazon Prime

Vous en avez marre de faire du banana bread et de préparer votre propre levain de base (ou levain-chef, comme disent les pros) ? Vous avez terminé votre puzzle d'un milliard de pièces et vous avez même réussi à organiser votre bibliothèque par code couleur ? Maintenant que vous vous êtes prouvé·e à vous-même (et à votre feed Instagram) que vous maîtrisez tout ça, pourquoi ne pas simplement vous asseoir et vous détendre en vous adonnant à l'une des meilleures formes d'évasion qui soient ? Alors servez-vous un verre de vin, du pop-corn et faites-vous quelques films en streaming.