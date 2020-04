Covid-19 : des rares (mais possibles) cas du virus sur des animaux

"Nos félins ont été infectés par une personne qui s'occupait d'eux et qui était asymptomatiquement infectée par le virus", a déclaré le zoo du Bronx dans son propre communiqué de presse, publié par la Wildlife Conservation Society . "Des mesures préventives appropriées sont désormais en place pour tout le personnel qui s'occupe d'eux et des autres félins de nos quatre zoos WCS [Central Park Zoo, New York Aquarium, Prospect Park Zoo et Queens Zoo], afin d'éviter toute nouvelle contamination sur d'autres félins".