Votre horoscope de la Saint-Valentin 2020

Ça y est, c'est la Saint-Valentin ! Et les astres seront de notre côté pour célébrer l'amour cette année, avec le soleil en Verseau, signe de la pensée indépendante. Profitez de ce moment pour définir vos priorités et réfléchir à la façon dont vous aimeriez façonner votre vie. Si la Saint-Valentin pouvait être associée à une planète, ce serait sûrement Vénus, le corps céleste lié à l'amour et à la félicité matérielle. Justement, celle-ci passera ce 14 février dans le signe énergique du Bélier, nous aidant à poursuivre nos désirs avec enthousiasme. Prêtez attention à vos émotions dès aujourd'hui, alors que Mercure traverse rapidement le signe très sensible du Poisson. Mercure commencera d'ailleurs sa rétrograde dans quelques jours, ce qui veut dire aussi qu'elle se trouve actuellement dans sa phase d'ombre. Prenez donc un peu plus de temps pour traiter vos pensées avant de les communiquer à vos proches. Pourquoi ? Nous pourrions être inspirés à nous défier les uns les autres pendant que Mars, la planète du sexe et de l'action, passera du temps en Sagittaire. Les célibataires ne voudront sûrement pas se poser pendant ce transit, tandis que les personnes en couple pourraient avoir envie de tirer leur partenaire vers le haut, ou de s'engager encore davantage. Il est important de se rappeler que nous sommes tous faillibles et qu'il arrive de se laisser aller. La Lune passera la journée dans le signe passionné du Scorpion, ce qui nous encouragera à nous concentrer sur les détails à régler et à créer une base plus solide pour nous-mêmes.