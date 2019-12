Les repas de fêtes de fin d'année sont souvent planifiés jusque dans les moindres détails. Mais le matin de Noël en revanche...un peu moins. On peut se retrouver tellement pris par les cadeaux, la famille et/ou la gueule de bois qu'on oublie parfois complètement de planifier le petit-déjeuner. Et puis bon, manger les biscuits que le Père Noël a laissés n'est pas vraiment une option très nutritive. Notre premier choix serait d'aller prendre un brunch au restau, mais malheureusement : le 25 décembre, vous ne trouverez pas grand chose d'ouvert. Et quelqu'un finit par se retrouver coincé à préparer des œufs au plat pour toute la famille. Mais pas cette année ! Cette année, pour le matin de Noël, on va organiser un brunch tellement génial qu'il fera de vous une légende.