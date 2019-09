Pour rappel : la fête des mères arrive à grand pas. Le 26 mai au cas où ça vous serait sorti de la tête. Ce qui veut dire que vous vous apprêtez peut-être à commander le même bouquet de fleurs que vous offrez à votre maman chérie tous les ans depuis que vous avez 15 ans. Peut-être pas hein ! Tout comme votre relation à votre mère a probablement évolué au fil des années, les fleurs que vous lui offrez pour cette occasion spéciale devraient faire le même chemin. Vous voulez quelque chose d’unique et d’excitant, mais ça doit aussi lui correspondre à elle. Pas facile de trouver l’équilibre — c’est là qu’intervient l’astrologie. On a tendance à s’en remettre à notre horoscope pour presque tout — allant de conseils pour texter notre crush, à comment demander une promotion — alors pourquoi pas pour résoudre ce dilemme ? Ash Sierra, herboriste et propriétaire de Ritual Botanica, qui vend des produits et des remèdes à base de plantes, nous conseille sur les fleurs à offrir à nos mamans chéries en fonction de leurs signes solaires. Il s'avère que les femmes Bélier apprécient les tulipes, tandis que les Gémeaux adorent la lavande. Lisez la suite pour les autres recommandations de Sierra.