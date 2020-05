Starbucks’ Insta-Friendly Ruby Frappucino Is Finally Coming To The UK

View this post on Instagram

"To je drahý" "je to jen trend" "to nemá s kafem nic společného" "vyhazuješ peníze zbytečně" Tyhle poznámky slýchám často. Člověk by měl sám vědět za co chce utratit peníze. Pro mě to nejsou vyhozený peníze a vím, že skutečná káva to není, do některých frappuccin se ani káva nedává. Ale mě to chutná, vždy mám velkou radost když si můžu koupit nějteré z mých oblíbených ledových nápojů Starbucks frappuccino. Jsem ráda, že Starbucks myslí i na nás alergiky a v nabídce je i sojové mléko, které je bez příplatku. Vždy si koupím i wafly. V ní není mléko. Nedávno mi moc ochotný prodavač v této kavárně zjistil, že moje oblíbené Java chip frappuccino, které je samá čokoláda tak obsahuje pouze stopové prvky mléka, když se udělá ze sojového, což stopy mléka mě nevadí. Nejraději mám dny, kdy mi přijdou peníze a jdu na nákupy a zároveň si vychutnám Starbucks nápoj než dojdu k prvnímu krámu kam si jdu dělat radost🛍☕